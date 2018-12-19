柯Ｐ辦雙城晚宴 苗博雅穿台獨衣、送周波新國家運動書

2018-12-19 21:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今晚於圓山大飯店宴請上海市副市長周波等人，民進黨集體缺席，但社民黨準議員苗博雅今晚穿著台灣獨立T恤披西裝外套上場，引起上海方關注，苗還將「這裡不是一條船 台灣新國家運動紀念書」給同桌的上海市台辦聯絡處長徐晧，請徐轉交給周波。餐會結束，苗在走廊受訪大談「我們可以站著交流」，經過台北市政府官員皺眉臭臉。

苗博雅表示，會場上看到她的人，應該都看到她穿這件衣服，柯文哲席間忙著像花蝴蝶交朋友，應該沒有看到。她認為，雙城論壇交流前提是，對等尊嚴下兩個人交朋友，把對方當作獨立個體，以和平方式表達態度，證明「兩岸交流我們可以站著，不用卑躬屈膝跪在地上」，只要大家和平理性態度，不會有太大問題。

談到送給周波的書，苗博雅表示，該書由鄭南榕基金會出版，是年輕世代對獨立自主的追求，很多文章都是由新國家運動參與者所寫，希望中方交流之餘，也要看到中國看不到的自由、民主、人權和台灣民意。

被問到柯文哲談「兩岸一家親」，苗博雅表示，「對我來說兩國交朋友，不是兩岸一家親」，交朋友要互相尊重獨立個體，並沒有為難意思。對於周波的「兩岸親情說」，苗說，今天交朋友，都是友情吧！談到親情這份上，言過其實了，交朋友，名實相符、言行一致，這樣自然就好。

不過，有一位議員表示，上海台辦人員注意到苗博雅的「台灣獨立」T恤，還派人緊盯著苗，只要苗站起來、上海方人員就站起來，苗坐下、上海方人員就坐下，擋住苗的台獨衣。

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