羅淑蕾反擊！告盛竹如妨害名譽 嗆「唸字卡的綜藝咖」

2018-12-19 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委羅淑蕾之前針對「誰摔死了李新」完整版影片發布聲明，指控該影片妨害名譽，也向法院要求將所有相關影片、貼文刪除，不過遭到法院駁回。對此羅淑蕾不但創立粉絲專頁「誰在消費李新」反擊，也表示將在明（20日）晚9點開直播說明真相，更指已委託律師告盛竹如妨害名譽。

「誰在消費李新」 羅也自創粉專

國民黨前立委李新墜樓，其生前女友郭新政找來團隊拍攝「誰摔死了李新」影片，質疑李新死亡是遭政治迫害，並暗指前立委羅淑蕾牽涉其中。對此，羅淑蕾今在臉書表示，「之前沉默不代表默認」，表示郭新政苦心積慮耗費巨資拍片，並透過各種管道散布消息，攻勢凌厲，因受害者毫無防備才會措手不及，現在她也成立粉絲專頁「誰在消費李新」展開反擊。

根據《ETtoday》報導，羅淑蕾在受訪時指出，最近許多網友到他的臉書留言問「李新被你害死了！」、「你有沒有夢到李新？」、「睡得好不好？」羅淑蕾笑稱「我每晚都睡得很好！」「只是沒想到一個不實影片，我一覺睡醒就成了殺人兇手」！

羅淑蕾表示「誰摔死了李新」影片中充滿了不實指控，卻因為搞得很像藍色蜘蛛網，又有綜藝咖演員來演，大家愛看，所以部分網友被影片內容帶著走。對於影片中負責旁白的主播盛竹如，羅淑蕾則表示，郭新政找了一個自以為很有聲望，晚年卻成為綜藝咖的演員來唸字卡，已委託律師告盛竹如妨害名譽，預計明晚9點會在該粉專上開直播，和郭新政來場正面的「直球對決」。

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