Google地圖「中華台北」之亂又來 外交部出手了！

2018-12-19 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕Google地圖「中華台北」之亂持續延燒，繼多個台北市建築物、遊憩區被矮化為 「中華台北」後，就連知名的「象山親山步道」也慘遭毒手，外交部對此已出手處理。

有民眾今（19）日晚間發現，在白天、黑夜均適合欣賞101大樓風景，又能接觸大自然的象山親山步道，在Google地圖上的名稱竟變成「中華台北象山親山步道」，在此前已有台北101觀景台、台北市立圖書館、台北市立聯合醫院仁愛院區、台北市建國假日花市都被矮化成「中華台北」。

經查證，上述地點除象山親山步道、台北市立聯合醫院仁愛院區外，尚有台北市立圖書館旗下的延吉民眾閱覽室、龍安民眾閱覽室、道藩分館，在Google地圖上的「中華台北」名稱尚未修除。

位在大直的國防部近期內，也遭有心人士將Google地圖上的名稱標記為「中國民國國防部」；外交部發言人李憲章指出，目前已與Google台灣分公司連絡並獲得同意，會盡快針對出錯之處進行修正，該公司指出，民眾若在地圖上察覺有異，可直接寫電子郵件告訴Google公司處理。

以下為遭矮化的台北地標

象山親山步道

台北市立聯合醫院仁愛院區

台北市立圖書館延吉民眾閱覽室

台北市立圖書館龍安民眾閱覽室

台北市立圖書館道藩分館

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