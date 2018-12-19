揮別新竹縣議會「出任副縣長」？ 陳見賢：想太多

2018-12-19 20:32

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣議會副議長、也是國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今晚在議會地下室席開36桌舉辦感恩餐會，宴請議會、黨部、縣府及他過去服務過的竹北市代會同仁等，宣告他即將揮別在縣議會服務鄉親的3000多個日子。由於他是檯面上被認為極有可能成為下任新竹縣副縣長的人選，儘管他強調將要退休，但仍動見觀瞻。

陳見賢：要退休

新竹縣議會議長張鎮榮特別致贈「功在議會」牌匾給陳見賢，議會同仁們也輪流上台獻花致意，給予祝福。國民黨主席吳敦義則派副秘書長杜建德到場，感謝陳見賢在今年執掌兵符運籌帷幄，替國民黨贏得新竹縣長選舉。

對於有沒有可能出任新任縣長楊文科的副縣長？陳見賢回說，「想太多了」。他說，自己就要退休了，甚至就連國民黨新竹縣黨部主委也想要辭掉。新的縣長上任後，他將偕妻子陳玉貴到美加旅遊和探親。

楊文科：不排除

即將上任的新任縣長楊文科則直言，陳見賢確實是個很不錯的人才，熟悉基層又接地氣，所以「不排除」。

不過，楊文科也說，他的「戰鬥內閣」還在物色和協調中，目前還無法透露太多，但可以確定的是，屆時府內一級主管將有1/4到1/5不等的換血，希望在承接現任縣長邱鏡淳既有的縣政基礎上，也能予人一新氣象的感受。

陳見賢說，他就剩下不到5天的任期，已經開始打包要走人，舉辦感恩餐會只是對過去3000多個日子在議會，虧得有同仁們的協助，不論是他當議長或副議長期間，都讓他可以順利服務鄉親，在揮別之前，他希望藉此表示感激。

另外，這次大選，國民黨部的同仁們跟著他一起努力，他一併表示感恩和祝福。

陳見賢說，下屆的新竹縣議會龍頭、副龍頭，國民黨已經提名由爭取連任的議長張鎮榮搭檔竹北市新科議員王炳漢共同領軍，因為許多無黨籍藍軍的歸隊，如無意外，他們可望獲得絕對多數的支持，繼續帶領議會前進。

作為前任議長、現任副議長和縣黨部主委，陳見賢期許新的議會未來可以團結和諧，協助並非選舉出身的新任縣長楊文科「接地氣」，充分反映民瘼給新的縣府團隊施政參考。

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