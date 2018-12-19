韓總挖石油、蓋迪士尼承諾統統有解！ 他超酸辦法被推爆

2018-12-19 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜在選前曾公開說，要不惜一切代價邀請迪士尼來高雄，17日卻改口「迪士尼不是想蓋就蓋」，遭痛批「還沒上任就跳票」。對此，基進黨「抗韓戰將」陳柏惟說，若韓國瑜向他請教，不只蓋迪士尼沒問題，連蓋愛情摩天輪、人口500萬、全台首富甚至南海挖石油的承諾都能迎刃而解。

投入高雄市三民區市議員選舉的基進黨員陳柏惟，屢屢在政論節目上破解韓國瑜的空洞政策，被譽為「抗韓戰將」，他也在韓國瑜當選後兌現承諾，搬離高雄。陳柏惟昨（18）日在臉書發文說，「韓總走投無路可以請教我，我會努力獻策，為高雄出一份力，前提要非常無恥，但我想這不是問題」。

陳柏惟說，韓國瑜選前承諾的迪士尼樂園，就請義大改名迪士尼，並控告Disney商標侵權，「如此我們將有迪士尼學校、商場、遊樂園、靈骨塔」；而愛河摩天輪，就去夜市租投十元插電的，「但是位子比較小，可能不太能生小孩」。

對於人口500萬的計畫，可建請中央將雲林以南，南部7縣市合併成高雄都，這樣可達500萬人；打造高雄全台首富的承諾，「就請郭台銘先生改名為高雄」；至於南海挖石油，陳柏惟更貼上一張「台灣中油南海站」的照片，並僅僅表示「如圖」，酸度破表。最後陳柏惟也正經地說，雖然沒有選上高雄市議員，但是自己會持續監督高雄市政，預告「這四年，精彩可期」。

陳柏惟發文後，立刻引起網友熱議，截至今（19）日下午8點40分，已超過7000人按讚、680次分享。在貼文下方，網友也笑翻留言表示「太有才了！」、「你一個人屌打韓國愚全部的內閣團隊」、「別這樣，韓國魚幕僚真的會用這些方法！」、「迪士尼不是想蓋就蓋、石油不是想挖就挖、貨不是想出去就出去、人不是想進就進得來、高雄人也不是想發大財就可以發大財！」

陳柏惟臉書全文

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