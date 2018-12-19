雙城論壇晚宴 14位企業人士參與

2018-12-19 19:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海雙城論壇」明天登場，台北市長柯文哲今晚在圓山飯店設宴，替上海市常務副市長周波等一行接風洗塵，主桌安排上海市台灣辦公室主任李文輝坐在柯文哲左手邊，柯的右邊則是周波。

對於此次交流是否再對中國釋善意，柯文哲今早活動後受訪表示，今年政治版圖大變動，不要再有新的東西出來，還是維持基調，來的副市長是主管經濟事務的副市長，雙方事前有溝通，不要在政治版圖中大變動時出什麼怪牌，既然台灣的氛圍是拚經濟，大家就一起賺錢，賺錢總是沒有爭議。

據了解，包含旺旺集團董事長蔡衍明、台泥企業團董事長張安平、東元集團會長黃茂雄、力晶集團董事長黃崇仁、威京總部集團主席沈慶京、信義房屋仲介股份有限公司董事長周俊吉、台北晶華酒店董事長潘思亮、薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、和泰興業股份有限公司董事長黃南光、華新麗華公司董事長焦佑倫、新光紡織股份有限公司董事長吳昕思、城邦媒體集團執行長何飛鵬、東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳、旋轉牧馬創辦人華天灝等企業人士，也都是主桌座上賓。

同桌者還有國民黨台北市議員厲耿桂芳、親民黨市議員黃珊珊、新黨市議員潘懷宗、無黨籍市議員李慶元和陳建銘等人，以及台北市政府發言人劉奕霆、台北市產發局長林崇傑，和多位上海市官員。

據了解，此次將有20位北市議員出席，其中有8位新科議員，以及12位現任議員，包括國民黨、親民黨、新黨、社民黨及無黨籍議員，但沒有任何民進黨籍及時代力量議員參與。

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