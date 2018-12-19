雙城論壇》上海贈禮柯文哲 周波：意寓「心繫兩岸」

2018-12-19 19:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北上海雙城論壇登場，上海市代表、上海常務副市長周波下午參訪台北市興隆公宅後，接續參訪位於內湖科技園區的台達電子工業股份有限公司。周波隨後受訪，雖在台北市政府安排下，刻意避開敏感議題，但周波也提及，這次帶給台北市長柯文哲的交換禮物寓意是「晴空萬里、心繫兩岸」，希望加深兩地的相互了解，促進兩地交流合作。

周波下午近6時參訪完台達電後，於台達電大廳開放媒體訪問，但在台北市政府發言人劉奕霆主持下，刻意不點名特定媒體，最後只讓周波回應參訪台達電心得、參訪內湖科技園區感想及要送給柯文哲交換禮物。

周波表示，上海改革開放42年以來，取得了舉世矚目的成績，其中廣大台商、台企也發揮作用，在上海的台資企業超過一半，也在參訪台達電過程中很受啟發，8K超清晰投影機看了以後很有震撼力，所以祝願台達電可以取得更大的成績，也歡迎更多台商、台企到上海發展。

周波也說，內科現在正在搞2.0的版本，事實上，內科與上海的張江高科技園區彼此簽訂交流合作備忘錄，也同樣面臨著共同的問題，張江科技園區正在不斷搞更新，雖然產業、科技功能比較多，但城市的概念比較少，為了吸引人才，他們也正在不斷更新「張江科學城」，而內科2.0的版本有許多和他們不約而同的地方，有些也很受啟發，這麼小的一個地區能有那麼多產出，並且不斷創新，從ICT到IOT這些都值得他們學習，並且他們可以分享、截長補短。

周波最後提到，這次帶來了一些有傳統意義的特色禮品，是一幅由同事創作的書法條幅，主要寓意是「晴空萬里、心繫兩岸」，因為有一齣台灣電視劇引用了書法條幅的一句吉語，感動了兩岸很多青年，所以他們希望這樣有意義的條幅，可以加深兩地的相互了解，促進兩地交流合作，至於條幅中具體是什麼句子？就留到後面再揭密。

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