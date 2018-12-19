再提台獨要支持核能 馬英九：能源不獨立 要怎麼搞台獨？

2018-12-19 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天（12月19日）出席一場講座暢談「以核養綠減碳」的主張時，指出他最近常跟綠營的朋友表示，「你們要搞台獨，一定要能源獨立」，直呼要搞台獨，結果擁抱綠能，「搞錯了吧？」

《風傳媒》報導，今天馬英九在東吳大學出席嚴家淦法學講座，並以「法律與能源政策」發表演講；他指出，台灣應該採取「以核養綠減碳」戰略，主張核一、核二延役，再加上核四重啟，北部能在5年內取得594萬千瓦的基載無碳排核電；馬英九指出，既不必幫離岸風電的開發商籌設許可解套，也不必硬推天然氣第三接受站的興建工程。

馬英九更說「搞台獨的一定要支持核能」；稱自己之前都跟推動台獨的朋友呼籲「搞台獨前，能源一定要先獨立」，直言搞台獨卻去擁抱綠能，是搞錯方向，認為民進黨做了「政治正確、能源卻不正確的選擇」；他最後建議，未來我國的能源發電配比，應為燃煤占40％、燃氣30％、核能20％、綠能10％。

過去前總統馬英九曾在2017年9月一場活動時提及，曾有國外朋友問「台灣要搞台獨，卻不想要能源獨立自主，沒有獨立自主的能源，怎麼搞獨立？」；當時他主張，台灣應該推動多元化的能源，在不限電、維持合理電價等原則下穩健減核，不要「一步到位」，而且應該基於現況，採取減碳優於廢核的政策。

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