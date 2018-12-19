羅淑蕾反擊！創粉專「誰在消費李新」 明晚開直播回應

2018-12-19 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕已故國民黨立委李新女友郭新政在臉書成立「誰摔死了李新」粉絲專頁，發表多部影片指控立委羅淑蕾是一切案件的幕後操盤手。對此，羅淑蕾日前以名譽受損為由向法院提出告訴，要求郭新政將所有相關影片、貼文刪除，但卻遭法院駁回，今她乾脆以牙還牙，成立「誰在消費李新」的粉絲專頁反擊，並預告明（20日）晚9點開直播說明真相。

羅淑蕾今在臉書表示，「之前沉默不代表默認」，郭新政苦心積慮耗費巨資拍片，並透過PTT、粉專、直播、官方LINE等各種網路行銷方式散布消息，攻勢凌厲，但受害者是因毫無防備才會措手不及，現在她也成立粉絲專頁「誰在消費李新」展開反擊，預計明晚9點會在該粉專上開直播，和郭新政來場正面的「直球對決」。

羅淑蕾強調，「網路鄉民只接受了單方面資訊，非公正客觀，利用輿論殺人，形成當事者極大的精神壓力及各方的指責」。所幸近期她盡快蒐集到了歷年來的「真實證據」，且明天她也會開直播說明，希望鄉民能傾聽另一方「真正」的說法。

另外，被郭新政指出同是關鍵人物的珠寶商嚴嘉慧，17日也在臉書上PO出名為《李新怎麼摔死的‧解密版》的4分7秒錄音檔反擊，但對此郭新政僅簡短回應，「嚴嘉慧抹黑手法越來越退步」，要就讓羅淑蕾出來面對。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/