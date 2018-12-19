柯Ｐ雙城論壇晚宴 民進黨、時代力量集體缺席

2018-12-19 17:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今在圓山飯店宴請上海市副市長周波等人，也邀請現任及新科台北市議員赴宴，但民進黨、時代力量準議員們集體缺席。對此，議會民進黨團總召張茂楠坦言，綠營與柯未來是同一陣線或競爭關係，還很不明朗；此外，大家也對中國戒心是否以城市交流之名行商業併購、將台灣利益輸出，結果沒人互相邀約赴宴。

民進黨議員集體缺席雙城論壇晚宴，張茂楠說明，黨團並未決議集體缺席，但大家覺得現在這時機點不太適合，尤其民進黨跟柯文哲關係很不明朗，到底以後是在同一個陣線上、還是競爭關係，都未釐清，大家也顧慮赴了宴要替人家背書，最後沒有議員互邀參加晚宴。

時代力量準台北市議員林亮君表示，黨團希望兩岸交流對等、互相尊重，且避免「兩岸一家親」這種引起風波的統戰語言，盼展現台灣是自由民主的國家，以此態度歡迎中國朋友，她則因個人行程缺席晚宴。

時代力量準議員黃郁芬也說，尊重台北市政府以城市層級跟其他國家交流；但該晚宴看似純吃飯、意義不大，較重要是今天論壇實質內容、合作備忘錄，盼柯文哲公開透明向民眾說明。

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