又流會！ 疑選舉恩怨 竹山公所員工年終考績「難產」

2018-12-19 19:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所今日召開考績委員會，不料，因出席人數未達過半門檻而無法召開，也是1週來第3度流會，導致公所員工年終考績迄今仍「難產」，縣府人事處表示，本月24日此屆鄉鎮市長任期最後1天前，若仍未解決，不但員工考績獎金可能無法如期在農曆春節前發放，甚至還可能因工作年資中斷，連帶職務升等、陞遷也受到衝擊，影響層面可說是十分廣泛，值得公所考績委員們三思﹗

竹山鎮公所總共有17名考績委員，絕大多數是員工票選產生的，此次鄉鎮市選舉，現任鎮長黃丹怡雖然未能如願連任，但仍秉持「做一天和尚、敲一天鐘」的精神，希望能趕在24日任期結束前，完成公所總計128名員工今年度的考績，怎料，疑有人從中杯葛，經常以請假、公出等各種名義拒不出席，導致近1週來連3次考績委員會都無法成行。

黃丹怡說，一旦員工考績無法在她卸任前出爐，她擔憂可能會遭有心人士大作文章，甚至抹黑她是選輸不甘願，才延誤打考績的工作，因此，隨著選舉落幕，她希望過去與她意見相左或不同政治立場的人，也都能將選舉恩怨一併放下，才是公所員工及竹山鄉親之福。

南投縣府人事處長劉蓬期指出，依「公務人員考績法施行細則」規定，公務人員考績是綜合其工作、操行、學識及才能等4項予以評分，今年適逢選舉，且新任地方首長本月25日才就職，所以公所員工今年度考績仍必須由舊任首長負責考評之。

以竹山公所為例，若黃丹怡未能在卸任前完成員工考績考評，且事後又不願出面協助補救，最嚴重的後果，不僅員工領不到考績獎金，也會因沒有考績表導致今年度變成做白工，還面臨工作年資無法接續的窘境。

反之，黃丹怡卸任後，若願意出面將考績委員會相關開會程序、資料補齊，雖可免除工作年資中斷問題，但考績獎金發放時間必定延遲，豈不讓員工難過年？因此，縣府人事處提醒竹山公所考績委員們一定要注意時程，切勿意氣用事，賠上公所全體員工的權益。

南投縣此次鄉鎮市長選舉，全縣13鄉鎮市之中，僅南投、名間、集集、水里及國姓等5鄉鎮市長連任，其餘均換人，但除了竹山以外，其餘公所並無波及員工考績問題發生。

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