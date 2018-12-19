民進黨雲縣議員當選人未就職就跳船 網民怒批：「西瓜水」

2018-12-19 17:47

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕民進黨雲林縣議員當選人蔡明水，尚未就職已決定退出民進黨，經本報獨家批露後，在網路社團引發熱議；有網民為蔡明水取名「西瓜水」，指他西瓜偎大爿；但也有網友認為，「無肉大家跑正常啦！」

蔡明水獲民進黨提名參選雲林縣議員順利當選，將在25日就職，不料，蔡明水已決定退出民進黨，退黨的理由是，4年前他參選元長鄉長落選後，民進黨無人聞問。

蔡明水將退出民進黨的話題在雲林政壇引起波瀾，許多民進黨支持者憤憤不平，在臉書社團中痛批蔡明水，「他本來就是西瓜黨，不是理念型而是利益派的，跳船是正常、不意外。」也有網民直接為他取名「西瓜水」。

蔡明水這次參選也獲得立法委員蘇治芬大力支持，許多民進黨員指出，是看蘇治芬的臉面才把票投給蔡明水，沒想到蔡才剛當選就要退出民進黨。

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