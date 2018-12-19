陳文昌提早宣布民進黨宜縣議長、副議長敗選 原因是…

2018-12-19 18:02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會議長陳文昌今天（19日）拋出震撼彈，宣布民進黨在下屆議長及副議長選舉已經敗選，他坦言策反與結盟都失利，基本盤不如人，「比賽已經結束」，他還是會參選到底，但未來只會力求顧好基本盤，讓民進黨團結，成為堅強有力的反對黨；對手國民黨議員張建榮則說，他還是會努力備戰，絕不懈怠。

宜蘭縣議會下屆版圖，國民黨從11席成長到13席、民進黨從12席減至8席，藍綠實力消長明顯，無黨籍有12席，親民黨1席。下屆議長選情，國民黨變成最大黨，再加上無黨籍挺張建榮與友好議員，預估掌握19個席次，對力拚連任的陳文昌造成強烈挑戰。

但陳文昌仍有機會，外界預估，陳文昌只要能成功與無黨籍議員結盟，或者策反國民黨籍議員，選情就可能翻盤，例如這屆他就成功策反當時的國民黨議員林棋山結盟，登上議長寶座。外界甚至傳言，陳文昌一度要讓出副議長寶座，與無黨籍議員合作，力阻張建榮選上議長。

不料，陳文昌今突然拋出震撼彈，他召開記者會宣布，策反與結盟等方法都試過了，但都失敗了，加上基本盤不如人，「比賽已經結束了」，他還是會繼續參選底，副議長也會有搭配人選，未來只會力求顧好民進黨加友好無黨共11席基本盤，讓民進黨成為堅強有力的反對黨。

陳文昌說，副議長人選會跟原本的林棋山或者黨內的其他議員，但已不可能與其他無黨籍議員合作，提名已經是形式，他指出，選後黨團有成立應變小組，力拼議長選舉，但因為實力不如人，只好放棄。

張建榮說，他不相信陳文昌說的，還是會在這個戰場準備，副議長還在等在野聯盟要推派誰與他搭檔，會全力迎戰到底；有政界人士分析，陳文昌宣布敗選，並非真的敗選，有可能是要混淆視聽，以退為進，鬆懈對手防備，要翻盤仍有可能性。

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