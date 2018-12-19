韓國瑜證實民政、海洋、觀光和環保4人事案

2018-12-19 17:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜今傍晚證實外傳4位小內閣成員名單，分別是民政局長曹桓榮、海洋局長朱挺玗、觀光局長潘恆旭和環保局長袁中新，至於外傳前嘉義縣副縣長吳芳銘將出任農業局長，韓國瑜本人並未證實。

準新聞局長王淺秋説明，準民政局長曹桓榮今年42歲，現任高雄青工總會秘書長，同時擔任民營金控協理，並參與多個公益團體擔任幹部，學經歷有國立中山大學社科院公共政策碩士/義守大學國際貿易學系，曾任大學講師、家扶中心扶幼委員及公益基金會、校友會社團幹部、青年活水營幹部等。

準海洋局長朱挺玗今年38歲，現任國民黨中評委，她是美國東北大學商學院管理及金融雙學士、國立中山大學公共政策碩士，曾任匯永實業執行長、高雄青工總會副總會長。

準觀光局長潘恆旭今年48歲，現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授，曾任霹靂布袋戲創意總監、大成報社長、蕃薯藤執行長、遠流智慧財總經理、東森輕旅行節目製作人等。

準環保局長袁中新今年59歲，目前擔任國立中山大學環境工程研究所教授，他是美國伊利諾大學土木暨環境工程博士，曾任國立中山大學及成功大學教授、中華民國環境工程學會常務理事、縣市政府環保局計畫審查委員等。

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