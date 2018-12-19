防堵中國豬肉叩關 她建議：最好學習美國這樣做

2018-12-19 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕為全面抵擋非洲豬瘟，政府提高罰則，旅客一旦被查獲攜帶疫區肉品即重罰20萬元，累犯者最高可罰100萬元。對此來自中國上海，常在臉書評論時事的廣告小妹疑惑表示，中國的豬肉食品根本沒比較好吃，到底為什麼要帶來台灣？她也建議台灣最好向美國學習，將違反規定者列入黑名單，「每次入境都要開箱檢查」！

廣告小妹昨（18日）晚在臉書發文，表示非洲豬瘟疫情嚴重，台灣禁止肉製品入境是再合理不過的規定，也肯定台灣現在加重罰款金額的政策，不過她也表示，有些人不會在乎罰款，卻害怕「麻煩」，建議台灣向美國學習，違反規定者通通列入黑名單，每次入境都要被海關開箱檢查隨身行李。而廣告小妹的建議也紛紛獲網友留言稱讚，更有網友Tag農委會臉書專頁，希望她的建議被採納。

身為上海人、同時也自稱吃貨的廣告小妹也指出，小時候覺得上海香腸好吃，出國後吃了港式香腸再回到上海會想罵「這是什麼東西啊」，疑惑表示：「中國的香腸沒有特別香啊，臘味也沒有香港的好吃，到底為什麼要帶回台灣？」

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