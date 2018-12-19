籲一起當台灣豬的隊友！高嘉瑜害怕吃不到這兩樣美食

2018-12-19 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴重，台灣全面警戒，深怕傳進台灣毀掉養豬產業；防檢局日前也提醒，若非洲豬瘟蔓延到台灣，首當其衝可能就是國民美食滷肉飯。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜表示，滷肉飯消失「還可以忍」，但是「沒有肉圓、紅燒豬腳我不能忍」，呼籲民眾一起「當台灣豬的隊友」。

防檢局主秘鄭純彬日前表示，非洲豬瘟若在台灣蔓延，估計產業外加周邊損失將達2000億，高過20年前口蹄疫500多億元的損失。鄭純彬也指出，疫情若爆發，第一樣受到影響的就是國民平價美食滷肉飯，「可能會消失也說不定」。

愛吃肉圓、直播時也時常介紹內湖道地美食的高嘉瑜昨日在臉書發文，表示自己完全無法想像肉圓改放牛肉、雞肉，她也說「吃不到排骨飯、烤香腸、滷肉飯、火腿我還能忍，但沒有肉圓、紅燒豬腳我不能忍」、「以後不能直播吃豬血糕怎麼辦」！

高嘉瑜表示，守護台灣豬人人有責，呼籲民眾「一起當台灣豬的隊友」，「不要變成台灣的豬隊友」！

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