台灣超萌檢疫犬水啦！小英臉書貼這張讓網友快融化

2018-12-19 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文為防堵中國非洲豬瘟疫情入侵台灣，今天親自前往桃園機場海關處，視察第一線防堵非洲豬瘟的宣導、檢疫、查緝等各項作業實況，同時撫慰每位辛勤人員與檢疫犬，並呼籲民眾共同守護台灣，網友則認為我國防疫犬「水啦」。

蔡英文在臉書上指出，目前立法院已經完成罰則修訂作業，若發現有入境旅客違規從疫區攜帶肉品進入，「我們一定嚴格查緝」，蔡英文也注意到近期內在社群媒體上，有許多幫忙宣導防疫的圖文或影音創作者，讓更多台灣人重視中國豬瘟影響，「非常感謝」。

蔡英文另外提到，「謝謝動植物防疫檢疫局，防疫小尖兵的檢疫人員及檢疫犬，和海關攜手合作，將威脅阻擋在國門之外」，希望全台灣民眾一起加入防疫陣線，守護台灣的國門，維護台灣乾淨環境。

許多網友看到台灣超萌檢疫犬，均認為牠們相當可愛，紛紛留言指出「狗都比藍委還要忠心守護家園」、「辛苦了，豬肉任務麻煩你們把關了」、「記得幫毛小孩加菜阿」、「小英加油，狗狗也加油」、「如果安全躲過這次豬瘟危機，蔡總統就為2020打了一場漂亮前哨戰」、「除了罰錢，還要判刑」。

蔡英文臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/