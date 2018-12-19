民進黨青年成員連署 「五問」黨主席參選人

2018-12-19 17:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕11月24日大選民進黨慘敗，民進黨內青年工作者組成「青年民主回防陣線」發出聲明，向準備競選黨主席者提出「五問」，有台北市吳沛憶、新北市戴瑋姍、基隆市張之豪、台中市黃守達等4位新科準議員在內的多位黨內年輕世代連署。五問包括：「要如何堅持改革？」「拼經濟果實如何讓人民有感？」、「如何抵抗民粹浪潮，守住憲政體制中的普世價值？」「民進黨該如何破除藍綠惡鬥污名，推動跨黨派合作？」「如何爭取青年支持與再造青年組織？」

陣線成員，涵蓋4位新科準議員，以及民進黨黨務系統、立法部門、行政系統的多位年輕世代幕僚。召集人由在新系立委吳思瑤辦公室任職的許家睿等擔任，目前已有近80人參加連署。

聲明指出：『2018年九合一地方選舉民進黨大敗，我們擔心國際社會將民進黨的失敗，解讀為台灣人民選擇向中國傾斜；我們憂心國際上共享民主、自由價值的盟友與我們漸行漸遠，讓威權主義再次襲捲而來。我們憂心民進黨因為潰敗，無力再為守護台灣民主而奮鬥；我們更關心民進黨如何面對下一次選舉，如何重新取得台灣社會的信賴，讓進步的價值能繼續實踐。』

聲明指出：「過去許多民主前輩犧牲奉獻，最終引領我們推翻一黨威權統治，迎接民主時代的來臨。然而，台灣歷經三次政黨輪替，民主自由的概念，早已走進人民的心中。我們必須承認，民主轉型的解放政治議程設定，已逐漸失去號召力，人民更在意的是經濟與民生議題。」「現在，我們要思考的是：如何讓民進黨從解放政治轉型，走向生活政治，走進每一個人的生活中。」

以下為聲明全文： 我們是「青年民主回防陣線」（青回陣），一群來自行政、立法及民進黨內基層的青年政治幕僚。 2018年九合一地方選舉民進黨大敗，我們擔心國際社會將民進黨的失敗，解讀為台灣人民選擇向中國傾斜；我們憂心國際上共享民主、自由價值的盟友與我們漸行漸遠，讓威權主義再次襲捲而來。 我們憂心民進黨因為潰敗，無力再為守護台灣民主而奮鬥；我們更關心民進黨如何面對下一次選舉，如何重新取得台灣社會的信賴，讓進步的價值能繼續實踐。 過去許多民主前輩犧牲奉獻，最終引領我們推翻一黨威權統治，迎接民主時代的來臨。然而，台灣歷經三次政黨輪替，民主自由的概念，早已走進人民的心中。我們必須承認，民主轉型的解放政治議程設定，已逐漸失去號召力，人民更在意的是經濟與民生議題。 現在，我們要思考的是：如何讓民進黨從解放政治轉型，走向生活政治，走進每一個人的生活中。 回首來時路，民進黨無法拋開追求解放政治的歷史，因為有這段奮鬥的進程，才讓我們擁有民主自由的生活，但解放政治需要轉型，改革也需要擴大群眾支持基礎，所以我們要走入民間每一個角落，與基層人民進行更深入的對話和連結。 生活即政治，政治無時無刻影響著每一個人的生活，而非可以將之割裂、分離、擱置。社會中所有一切，都與政治有關，無論是國家定位、就業、稅收、教育與藝術文化，都是政治問題，也是生活樣態的選擇問題。 因此政黨的存在與競爭，代表的即是生活樣態的選擇，但政黨競爭已被污名化為藍綠惡鬥，我們必須深自檢討。政黨的競合關係是民主國家的常態，我們要重新賦予政黨政治更良性的意義，民進黨必須團結所有進步價值的力量，共同爭取國家最大利益，拋開立場與意識形態的不同，讓國家整體往前進。 向未來的民進黨主席提問： 一、我們要如何繼續堅持改革？ 2016年，民進黨推出「改革」議題，造成旋風式的勝利，但也因為改革不夠周全，而導致此次地方大選的潰敗，從過去3年的經驗來看，改革的過程，勢必直接或間接，剝奪利害關係群體的既有利益，不論是年改、勞基法修正、能源轉型、環境、婚姻平權等議題，都因不同群體之間對話不足，造成不同程度的撕裂。 改革，本身是一個巨大的工程。過去許多社會問題，沒有被好好地解決，前人不願意做的原因，除了因為改革本身容易得罪人，更因為每個人對於改革的想像不一。前一段日子，我們看見在政策推行前後，總會有惡意的輿論攻擊，而其中又以斷章取義，似是而非的假訊息最讓人混淆，讓政府與人民的溝通出現問題。 政府是人民的政府，應當要找出社會最能接受的平衡點。 未來的民進黨政府如何讓這些假消息、偽資訊，能夠被迅速澄清，避免社會因為這些消息而撕裂、對立，這是改革能否持續的關鍵。 二、拚經濟的果實如何讓人民有感？ 過去，我們曾批判國民黨執政時期的數據治國，但曾幾何時，我們也開始用華麗的數據，來說服民眾，試圖證明人民過得很好。可惜的是，縱然數字告訴我們：股市破萬點、GDP增加、農產出口穩定、觀光旅客增加，但人民並未具體感受到數據的意義。離開都會，多數民眾感受不到數據的增長，享受不到經濟成長的果實，漂亮數字反而讓生活的痛苦感受更加深刻。 我們必須遺憾地承認：漂亮的數字反而成為善治的幻象。 民進黨政府上台以來，除了要承受過去馬政府因為過度依賴中國，導致旅遊業與契作農業淪為中國統戰工具，所造成的不良經濟體質之外，更面臨傳統產業過渡到數位經濟轉型的挑戰，未來如何在新經濟時代讓產業成功轉型，讓更多創新動能得以發揮，並在勞動彈性和保障勞權之間取得平衡，是未來台灣必須面對的產業難題。 解決這些沉痾已久的問題並非一蹴可及，未來民進黨要讓民眾可以感受到階段性的經濟成果，一起找回對未來希望與期待。 三、如何抵抗民粹浪潮，守住憲政體制中的普世價值？ 選舉與公投的結果是人民聲音的反映，我們理應尊重，然而讓我們感到擔憂的是，公投的結果顯示：民主與民粹僅有一線之隔，民主隨時都有倒退的危機。在民粹狂歡之下，台灣的民主體制可能被反民主的力量滲透，進而剝奪我們想要的生活。這是民進黨必須正視的問題。 選前，民進黨沒有充分讓民眾了解，黨對公投議題的看法，沒有向社會大眾闡述黨的理念價值，以及對人權的界限與態度。選後，民進黨亦沒有做好捍衛普世人權價值的準備，在許多議題上舉棋不定。 人民有權公投，民進黨有責任向人民報告黨的方向！ 這次公投，因為民進黨模糊和閃避的立場，導致在投票結束後，民眾才知道原來核能並非台灣主要電力來源；民進黨亦沒有出面捍衛少數群體，告訴人民哪些是公投不能也不該剝奪的權利。此外，在選舉過後民眾才開始搜尋九二共識，甚至還有人認為，九二共識是「台灣與中國，一邊一國」的想像，這些後續效應說明，民進黨立場模糊所造成的不只是選票流失，更是黨的價值退縮。 未來，公投議題將會越來越多，我們要問未來的黨主席，民進黨將如何化被動為主動，並守護黨所重視的價值？ 四、民進黨該如何破除藍綠惡鬥污名，推動跨黨派合作？ 不知道從何時開始，政黨競爭被簡化為藍綠惡鬥，放諸國際，除了一黨專政或共產國家外，政黨競爭是一種正向的存在，而良性的競爭，除了可以讓人民選擇不同政黨的價值立場與生活想像，也是國家進步的動力。 面對這次敗選，許多民眾都想知道民進黨如何看待新興的「白色力量」。 有關這個問題，我們認為未來民進黨首要思考的目標，應當是重新找回群眾的支持，再進一步談如何結合志同道合、擁有相同價值理念的政黨或陣營，讓主權與民主的聲量極大化。 我們期許這些力量能共同抵抗來自中國的壓力，守護我們的自由與生活，而非互相攻訐、消耗，反而讓中國政權的代理人不斷坐大，讓中國得以干涉台灣的民主自由。同時，我們也希望不同政黨或陣營之間進行良性競爭和合作，共同來探討台灣未來憲政體制的改造問題。 五、民進黨如何爭取青年支持與再造青年組織？ 在這次選舉當中，我們可以看出民進黨的青年選票正逐漸流失，領導階層無法掌握青年議題的主導權與溝通方式，失去與青年世代對話的能力。民進黨政府所推出的政策與改革引起爭議，明顯離青年生活經驗越來越遠，造成政府與青年世代的脫節，年輕一代已不再寄希望於民進黨。 民進黨必須深刻檢討，調整青年組織與政策，建立青年人才的甄補制度，並嘗試理解年輕世代的想法，回應青年的需求。未來的黨主席如何透過網路媒介，與青年進行第一線的接觸與對話，提升民進黨對青年的吸引力？這將是民進黨轉型的關鍵。 除了發掘議題，更要深耕組織，未來的黨主席應思索如何在中央與地方黨組織上進行再造，擴大與青年世代的連結及人才流動，找回年輕的支持夥伴，一起為台灣的未來前進。 民主回防：從解放政治到生活政治！ 我們是「青年民主回防陣線」，我們邀請青壯年世代一起參與這民主回防的重要時刻，台灣的民主正面對中國的威權壓迫，以及內部的民粹侵蝕，為了確保台灣公民社會自主性，民進黨應該回過頭來積極思考，如何讓政治走入生活，並擴大群眾的支持基礎。確保在改革的同時，不與民意脫節，讓民眾繼續支持民主進步黨。 每個世代都應擔負起應盡的責任，一起參與民進黨改革與存續的路程，我們希望世代合作，一起讓政治和政黨更加平易近人，更加容易參與。如此，才能鞏固台灣的民主，讓我們自主和自由地，選擇現在以及未來想要的生活方式。 起草人：許家睿（召集人）、林佳樺、邱亦睿、陳勇順、黃泓翔、盧恩廣、謝子涵2018年12月16日於青島東路。 連署人：黃守達、張之豪、吳沛憶、戴瑋姍、李宗翰、洪宗楷、陳金溪、蔡政家、劉春美、顏子馮、簡維國、何孟樺、張慧慈、傅冠人、王泰捷、周從文、歐名凱、許介人、范綱皓、楊力、林泰良、劉庭雯、鄭天睿、許家綺、鍾員郡、杜孟函、徐浩哲、蔡秉璁、徐慧娟、何思瑩、何承恩、林韋廷、連浚智、郭軒瑋、林靜宜、李筠平、游明諺、鄭式妘、洪立齊、陳信安、張鎧麟、翁慶寧、梁育慈、洪慧儒、王濬、杜廸鴻、陳泳璋、陳佩琪、楊韻芳、李承恩、王郁雯、林子翔、劉育信、陳俊宇、吳宇文、呂姍珊、張勝涵、王珮馨、徐歆慧、普麟、鍾和耘、江彥霆、蕭維毅、吳柏諺、陳則勳、林顯智、林忻棣、蘇芷婕、劉春美、李柏翰、陳金溪、沈倩瑜、顏子馮、陳冠廷、林志都、陳逸芯、薛雅卉、黃韋鈞、李問、呂姵閺（持續邀請中）

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