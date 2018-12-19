就職典禮花費惹議 韓國瑜：感謝大家跟著我一起任性

2018-12-19 16:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國瑜的就職典禮費用引起討論，他今天在臉書發文說，盼以更高角度行銷高雄，也要感謝許多人願意成全、跟著他一起「任性」，不走傳統關著門在室內的排場，而是敞開大門讓各方皆能共享。

韓國瑜說，這個任性來自於他承諾市民的，讓高雄成為全台首富、讓觀光客與投資客進來、讓高雄發大財，因為這樣的任性，他知道團隊們必須花更多時間與努力來讓整場活動盡善盡美，但也因這樣的任性，提升高雄諸多曝光度，住房率、觀光率、商家生意……率先為這城市帶來無限商機與合作機會。

「我們必須先把熱情表現出來，才能感受到熱情。」，韓國瑜引述法國思想家沙特的話說，他非常認同這句話，更相信互動本就該是雙向的，就如同在行銷一個城市，身為一CEO大家長本就該以身作則，方能讓市民們感受那股真切衝勁，一起拚經濟；更加讓外地人親身體驗城市各方的好，紛紛嚮往前來投資、消費。

韓國瑜認為，因一場視野與角度皆更高的「體驗行銷式」就職典禮，市民朋友們有福同享，何樂而不為？

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