民進黨正副議長人選出爐 中執會：台南支持邱莉莉、郭清華

2018-12-19 16:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今天通過2018年直轄市暨縣市議會議長副議長選舉人選，黨內曾爆出爭議的台南市，會中通過，議長支持台南市議員邱莉莉、副議長支持台南市議員郭清華。

台北市部分，議長支持台北市議員劉耀仁、副議長台北市議員林世宗；桃園市，議長、副議長都票投自己。

台中市方面，議長支持台中市議員曾朝榮、副議長支持台中市議員陳淑華。彰化縣，議長支持彰化縣議員賴清美、副議長支持彰化縣議員尤瑞春。雲林縣，議長投自己、副議長支持縣議員蘇俊豪。基隆市，議長支持市議員蘇仁和、副議長支持市議員張顥瀚。新竹市，議長支持市議員李妍慧、副議長支持市議員曾資程。

此外，有關新北市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、屏東縣議會等7個直轄市暨縣市議會黨團後續所做成的決議，執政縣市部分，授權執政縣市長報請主席同意，非執政縣市則授權直轄市暨縣市議會正副議長選舉督導小組，報請主席同意決定。

會中並通過「民主進步黨2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員出缺補選提名之徵召辦法」，由中常會成立協調小組，辦理徵詢、協調作業。協調小組人選將在下週三中常會決定。

徵召人選產生方式，會中決議，經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，經中執會同意後徵召之。如經協調後仍無法產生單一適當人選時，協調對象對解決競爭之機制有共識者，則依共識方式產生單一適當人選。

根據決議，如對解決競選之機制無共識者，由協調小組擇定日期，交由二家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選，民調執行單位其中一家須含中央黨部民意調查中心。單一適當人選由主席提名，經中執會提議後徵召。

如有特殊選情考量之選舉區，得由協調小組另訂方案，經中執會同意後執行。

此外，中執會今通過第十六屆黨主席補選參選人資格。黨主席參選人游盈隆、卓榮泰皆通過資格審查，民進黨訂於2019年1月6日進行黨員投票，產生新任黨主席人選。

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