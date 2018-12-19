韓國瑜證實 潘恆旭出任高雄市觀光局長

2018-12-19 16:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜小內閣預計明天公布，今傳出包括觀光、民政、農業、海洋等局處首長人選，當中最受矚目的即為韓流推手、資深媒體人潘恆旭，可望出任高市觀光局長。對此，潘恆旭低調表示，相關人事、準高雄市長韓國瑜明天才會公布。韓國瑜傍晚則證實，潘恆旭將擔任高市觀光局長。

被事先披露的人事分別是韓國瑜競選期間媒體顧問、實踐大學媒體傳達設計學系助理教授潘恆旭出任觀光局長；選舉期間擔綱造勢晚會策劃人即主持人、高雄青工總會秘書長曹桓榮接任民政局長；農業局長由前嘉義縣副縣長吳芳銘接掌；海洋局長延攬參選議員失利的朱挺玗擔綱。

其中準觀光局長潘恆旭因扮演韓流推手，幾次危機處理也提供中肯意見，創意、點子都多，受到外界關注，他本人則略為低調，簡單回應韓國瑜小內閣明天才會公布。

潘恆旭今年48歲，實踐大學媒體傳達設計學系助理教授，曾在平面媒體擔任記者，曾任台北之音及霹靂布袋戲創意總監、馬英九競選台北市長時的青年創意總監、台灣蕃薯藤執行長等。

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