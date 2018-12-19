學生抗議江宜樺演講挨批不尊重 學者：台灣最奇怪的地方

2018-12-19 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨（18）日受邀回台大演講，未料講到一半被打斷，還被上百名學生包圍抗議，江最後只得離開現場。事後外界出現不少聲音，批評學生「不尊重」他人言論自由。不過台北大學犯罪學研究所助理教授、同時也是黨產會委員的沈伯洋直言這是「台灣最奇怪的地方」，批評「加害者不斷主張言論自由，而被害者還要幫忙維護」。

江宜樺昨日在台大演講途中，突然遭百名學生包圍，並在現場高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，讓演講被迫中斷，引發外界關注。台北市長柯文哲對此表示，自由是以不侵犯他人自由為範圍，抗議也要有SOP；教育部長葉俊榮則認為，雙方應該互相尊重，而網路上更有網友批評抗議學生不尊重言論自由，並揶揄表示「我『誓死』捍衛你發言的權利」，根本是我『適時』捍衛你發言的權利吧？」

對此台北大學助教沈伯洋表示，「台灣最奇怪的地方是，加害者不斷主張言論自由，而被害者還要幫忙維護」，沈伯洋認為，安排加害者對被害者族群演講並不是言論自由，那是二次傷害，他也諷刺表示，「我砍你一刀，不但不是犯罪，我還可以編教科書說要那是正義，還可以扯你後代的椅子，還可以在公共場域和學術場合傳達砍人的正義，順便還可以訕笑追究的被害者是東廠」。

沈伯洋不滿指出，對付意見不同的人，「殺人ok，噴水柱ok，拍肩ok，恥笑ok，霸凌ok。但是中斷講話就很不ok」，這不是雙重標準，這是台灣日常。最後沈伯洋認為，在策略上來說，也許讓江宜樺發言比較好，因為中斷發言對言論市場常常會有反作用力，但這不代表他做的事是對的，也不代表這是合乎倫理的。

沈伯洋臉書全文請點此

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/