「孤鳥」要強壯才能生存 游盈隆：選舉將跌破大家眼鏡

2018-12-19 15:53

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨主席候選人游盈隆今強調，自己在黨內雖被稱為「孤鳥」，但這詞彙以台語來看，是肯定且正面的概念，其實他在黨內人緣很好，只是講的話當權派不喜歡，並稱總統蔡英文應重新調整經濟、兩岸政策，把焦點放在大的問題上；游表示，他有預感，這次選舉雖短且冷，但應是猛爆性選舉，會跌破大家眼鏡。

游盈隆於登記參選後，今首次與媒體茶敘，提到對手卓榮泰，游指相較於卓身為行政院秘書長有官職加持，較易獲得媒體關注，自己則顯得兩袖清風，不過，黨內其實有很多大佬支持他，包括辜寬敏、前總統陳水扁、前外交部長陳唐山等，前國防部長蔡明憲也說，會動員所有力量支持他，還有一位行政院長級的大佬。

對於有名嘴形容他是「孤鳥」，游說，這個詞在中文有負面意義，但台語則是肯定且正面，民進黨中最有名的「孤鳥」，就是前法務部長陳定南、陳青天，另，葉菊蘭、沈富雄也說自己是「孤鳥」，身為「孤鳥」，一定要強壯才有辦法生存，游另打趣的說：「我們還曾討論是否籌組孤鳥連線，但這樣就不是孤鳥了」。

游盈隆表示，在1124民進黨敗選後至今，整個後續處理、表現，讓他有一股感覺，只能用「悲涼」二字形容，不論是對黨，還是對黨的後續處理都是；敗選後蔡英文辭黨主席是對的，但辭了以後卻仍主導黨務進行，包括推舉代理主席、未來主席是誰等，「中生代」共推一個人出來，好像要打群架，這很奇怪。

游盈隆認為，黨的敗選檢討比勝選檢討更重要，民進黨選前與台北市長柯文哲不愉快，但選後又上演大和解，完全沒來由，這對黨員的感情，以及那些批判柯的人來說，等於是在傷口上灑鹽，政策上也沒有令人耳目一新的氣象，包括機車要加裝ABS，他建議總統應把時間多放在大的問題上，例如經濟、兩岸政策。

游盈隆指出，台灣有超過6成以上的人，感到經濟不景氣，不要一直強調經濟成長比馬時代好一點點；蔡剛上任時，兩岸政策受到7成民眾支持，現在3成就很困難，蔡當然有其的堅持，比如拒談九二共識，有新四不等，但卻一成不變，讓民眾感覺「以不變應萬變」，人民會焦慮、憂心、不滿、失望。

游盈隆建議，敗選後，蔡應在兩岸政策進行全面評估，是否繼續獲全民支持，這才是應該做的事，他希望台灣能向前走，不要原地踏步。最後，游也在媒體記者起鬨下，獻唱「台灣是我的生命」，結束本次與媒體的茶敘。

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