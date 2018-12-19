國民黨中常會決議行文賴揆 查清南部大淹水後坑洞問題

2018-12-19 15:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開中常會，該黨主席吳敦義在會中主動提及自己今年10月10日出席國慶大典時，曾親自向行政院長賴清德反應南部地區在823大淹水後，馬路出現數千個坑洞，應查明其中有無弊端，但2個多月過後迄今賴揆毫無動作，因此中常會最後決議將以中常會名義正式發函，要求賴揆以行政首長的高度釐清疑點，為何823淹水後有數千個坑洞，其中是否有弊案並說清楚講明白。

國民黨發言人洪孟楷轉述，吳敦義表示，當時他提醒賴揆要查明工程是否有偷工減料之嫌，並公開向社會做出交待，如果賴揆沒有查明清楚，難免會讓人有所疑慮，賴揆過去擔任台南市長時期是否有管理不當的問題。

洪孟楷指出，中常會決議要求賴揆以行政首長的高度，應該指示法務部、工程會等相關部會，具體釐清為何823淹水後南部會有數千個坑洞，查明其中有無弊案，並請賴揆對外說清楚講明白。

此外，國民黨中常會今天還關切非洲豬瘟疫情的問題。洪孟楷表示，國民黨支持行政機關捍衛國人健康，並堅定支持政府防疫工作，但有關攜帶肉品入境的罰責，許多國人仍有不清楚的地方，因此中常會要求立法院黨團加強質詢監督，以提醒行政部門應把相關規定廣為週知，以免民眾不清楚。

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