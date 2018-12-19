台南小內閣總辭「畢業照」 在南美館2館提早美美「曝光」

2018-12-19 15:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現任「台南小內閣 」將於12月24日總辭，今（19）日市政會議，也是最後1次，因有南美館興建進度專案報告，首度移師南美1館舉行之外，並參觀即將完工的南美館2館，市府1級主管在2館階梯前合影留念，意外成了「畢業照」。

代理市長李孟諺表示，今天是召開第2屆市長任期的最後1次市政會議， 去年9月7日自前市長賴清德（現任行政院長）手中接下印信跟重任，代理1年多來，在賴前市長擘畫的市政藍圖下，有市府團隊及各局處首長支持下，才能讓市政繼續延續下去。

李孟諺表示，12月24日只是階段性任務結束，另1段高峰即將展開，第3屆新任市長黄偉哲將於12月25日就職，他也先預祝黃市長及新團隊再創高峰。

當日的就職典禮將在市府前的西拉雅廣場舉行，相關局處依準市長所要求，採簡約風格，以簡單隆重為主。

文化局長葉澤山表示，南美館2館空間主要是由各種不同 尺寸的盒子所組成，這些盒子互相堆疊、錯位，創造許多階梯狀的半戶外平台，並結合大屋頂的設計， 提供有遮蔭的半戶外公共空間。

南美館1館（原台南警察署古蹟基地）已開館試營運，而2館（公十一停車場基地）工程進度已逾 9成7，尚餘後場空間、實驗劇場及景觀工程全力趕工中，預計明（2019）年1月27日 開幕試營運。

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