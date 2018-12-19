陳建銘挺女兒「無法決定出生」 她批：應先教育陳思宇

2018-12-19 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕「柯家軍」台北市觀傳局長陳思宇出戰立委補選，登記日時大酸對手是「連勝文們」，但被起底自己其實也是政二代，台北市議員陳建銘昨天為女兒護航，強調女兒無法選擇出生；對此，準北市議員游淑慧認為，這句話應該先教育陳思宇。

游淑慧今早在其臉書表示，「『言值正』比『顏值正』重要」，她認同陳建銘所說的，每個人都無法選擇出生，「只是這句話應該先好好教育陳思宇」，若不是陳思宇自己將對手貼上標籤，「選情應該陽光燦爛」。

游淑慧說，關於陳建銘提到「老闆助理」也算政二代，游淑慧坦承自己就是「老闆助理」，並為此說明，老闆和老爸大不相同，「基於血緣、親屬關係的傳承，和基於理念和能力的傳承，會一樣嗎？」並舉例質疑，2013年起就跟著柯文哲、曾任世大運發言人的楊景棠，原來和陳思宇一起擔任簡余晏局長秘書，後來陳思宇當上局長，「楊景棠卻繼續當陳思宇秘書？」「為什麼很少有辦公室資深助理出來選？難道他們不優秀？」「有老闆會願意替助理負擔競選經費支持嗎？」「所以，真的一切都是自身努力嗎？」游淑慧認為，「選舉不是只看顏值正不正，還要看言值正不正！」

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