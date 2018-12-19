回台大演講被突襲包圍 江宜樺臉書PO文首吐心聲！

2018-12-19 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨天受邀回台大演講，未料過程中出現插曲，大批學生似因不滿4年前太陽花學運時，江宜樺下令警方驅離占領政院的群眾，昨天晚間發動突襲抗議，江最後只得離開現場。對此，臉書粉專「江宜樺」今天下午2時11分許貼出江的聲明，文中感謝各位好朋友的關心打氣，「我很好」。

江宜樺表示，「昨晚被包圍在學生中間，看到抗議學生拚命衝撞、不理性地阻止別人發言，其他學生則是繼續坐在位置上，希望演講重新開始，當時心情真的很複雜」。

江宜樺指出，他相信「大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生」，他希望社會不要因而抹煞所有台大學生，以及主辦單位台大政治系學會的努力

江宜樺提到，他原本打算在演講中，分享同學們關注的「生涯規劃」與「太陽花事件」，但「很遺憾未能在台大完成這場演講」。

江宜樺提及，青年是台灣未來希望，社會化解歧見的最好方法是理性對話，即便發生昨晚的插曲，他仍樂意與同學們在「各種公開場合」，針對太陽花事件、各種公開議題「坦誠交換意見」。

江宜樺也在文末說，「坐在南下嘉義的高鐵上，看著陽光灑落在連綿不絕的稻田上，一如往昔令人心曠神怡，感動莫名。台灣真好，我們要珍惜」，並於結尾署名「宜樺」。

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