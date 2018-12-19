嘉縣府委員會審查張花冠控陳明文性騷擾 社會局長、陳外甥互槓

2018-12-19 14:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠控告立委陳明文去年9月強攬肩膀性騷擾，今年8月嘉義地檢署予以不起訴處分，張花冠聲請再議；今天嘉義縣政府性騷擾防治委員會今天開會審查下半年度性騷擾案件，包含張控陳案件，但10點開會時11位委員出席人數尚未過半，無法開會審查，陳明文的外甥、嘉義縣副議長陳怡岳到場關切，認為出席人數未過半應散會，約過20多分鐘後有多位委員到場，共7位委員到場，人數過半正式開會，陳怡岳離開會場；性騷擾防治委員會經討論審查後，結果不對外公布，此案將呈縣長簽核。

嘉義縣性騷擾防治委員會由副縣長李明岳擔任主委，今天在社會局召開會議，審查3件性騷擾案及討論其他性騷擾相關事項。社會局長劉志偉指出，性騷擾案件由5位專家學者律師等組成調查小組，張花冠縣長控陳明文立委案件調查期間，曾3次通知陳明文到場說明，均請假未到，小組調查後的結果由性騷擾防治委員會審查，但已到開會時間時，卻有多位委員未到，懷疑是施壓，而副議長並非委員，不應出現在會場；他指出，性騷擾案件若成立，可依性騷擾防治法第22條由直轄市、縣 （市） 主管機關處新臺幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

陳怡岳則說，此事是政治問題，是張花冠刻意操作的假議題，強勢介入在卸任前一週召開性騷擾委員會，要求將其自身案件成立評議，顯然是濫用縣長職權，球員兼裁判，將原本公正的性騷擾申訴評議制度，因為其政治黑手的介入搞得烏煙瘴氣，臭不可聞，陳明文立委因選舉期間請假，告知可出席時間時，社會局卻回應局長出國，需另再排時間，也未請證人到場陳述。

陳怡岳也說，張花冠縣長是本案當事人，對縣政府內聘委員有直屬利害關係，此時召開會議，難道不用避嫌，以昭公信？不能等到下任縣長再來召開性騷擾申訴評議委員會議嗎？他呼籲社會局長劉志偉不要成為張花冠打手，請張花冠不要利用職權將政治陰謀的黑手介入嘉義縣性騷擾防治委員會公正運作。

張花冠否認影響委員會，委員會是專家學者組成進行審查，她無法影響；李明岳說，調查小組成員全由府外人士組成，府內人士均未參加，據了解警察局調查此案時，均有詢問證人，資料卷證均呈調查小組，以專業判斷做成決議，而今天會議中府外委員占多數，主委也非張花冠，公平性可受公評。

劉志偉則表示，對此事的討論應回歸到事件的原始樣態與本質，近日導演鈕承澤所引發的事件，社會輿論的反應已凝聚清楚的共識，尊重他人身體自主權是所有現代公民都應具備的基本素養，不應該在違反他人主觀意願的情況下，侵犯碰觸別人的身體，進而導致對方產生不舒服的感受，倘若政治人物連基本的性別平權防線都欲恣意摧毀，台灣社會將永遠被桎梏於幽暗的封建父權牢籠內。

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