誰摔死李新？台支漏蓋章疑雲 國泰世華：1個章可兌現

2018-12-19 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市議員李新墜樓逝世週年，其女友郭新政在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，完整版影片至今已累計792萬次觀看，許多民眾相當關注此案。郭新政質疑國泰世華銀行的角色不單純，有3張台支「漏蓋章」太過巧合。對此，國泰世華銀行回應，3張台支只有蓋1個印章照樣可以兌現，對客戶權益沒有影響。

影片中質疑，郭新政、羅淑蕾、嚴嘉慧以及田金蓮（嚴嘉慧母親）相約大展當鋪，想以3張合計7147萬元的台支本票，贖回市值2億的珠寶。但當舖經理致電國泰世華銀行照會時，發現台支「少蓋主管印章」，國泰世華行員才立即趕來補蓋章。田金蓮當時對行員表示：「實在太扯了，我和你們老闆娘結拜的」，讓郭新政感到事有蹊蹺。

據《周刊王》報導，國泰世華表示，客戶要申請台支視同提領現金，而當時田金蓮戶頭金額足以支付7147萬元款項，因此行員才會開票。此外，3張台支就算只有蓋1個印章，照樣可兌現，對客戶權益並沒有影響。

國泰世華也指出，經手台支的行員在2014年只開過3張台支，因此可能是不熟悉作業才造成疏失，內部調查並無發現「弊端」。至於當時又為何要派人到當舖補蓋章，國泰世華解釋，這是因為銀行內部規定，1000萬元以上的台支需要2個行員蓋章審核，為避免事後補正耽誤時間，才會派員前往處理。

而對於田金蓮自稱「我和你們老闆娘結拜的」，國泰世華嚴詞聲明：「常有客戶自稱跟高層熟，但不管身分為何，都秉持規定做事、絕無特例！」

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