馬英九稱挺江宜樺驅離 苗博雅：或成最大豬隊友

2018-12-19 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨（18）晚於台大演講時，突遭上百名學生包圍抗議，高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭面對」等，前總統馬英九今（19）早則表示當年完全支持江宜樺下令警察驅離。對此，準台北市議員苗博雅則表示馬英九講這話「或成最大豬隊友」。

馬英九今早出席東吳大學嚴家淦法學講座演講，被問到江宜樺昨晚被學生抗議，他認為學生行為「應該譴責」，昨晚也打電話給江宜樺表示支持。馬英九更說，4年前3月23日，江宜樺下令警察驅逐時「我是完全支持的」，馬也表示，政黨輪替後，行政院不去追訴這些學生是不當的。

對此，苗博雅於臉書發文，認為馬英九「或成江宜樺最大豬隊友」，表示江宜樺在面對法院時，為了撇清法律責任，都說自己當天晚上都在睡覺，都不知道發生什麼事，也沒有下令驅離。「馬前總統此時跳出來證實江宜樺有下令驅離，真的踩到江宜樺要害」、「不愧是哈哈哈哈哈佛法學博士，出手快狠準」。

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