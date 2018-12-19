英國脫歐我國潛艇國造案恐受害 技術問題歐盟已關注

2018-12-19 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐協議正在進行中，若完成脫歐，恐影響到我國「潛艦國造IDS」計畫，關注潛艦國造的相關人士透露，之前英屬直布羅陀的Gavron Limited（GL）公司取得「技術顧問」標案，並提供給我國歐洲國家技術的「輸出許可」，但若英國脫歐，這些技術許可恐出現問題。

我國推動潛艦國造案，礙於我國缺乏建造潛艇的經驗，且限制於國際因素，無法用正規管道和他國商談潛艇建造的相關資訊，因此大多只能秘而不宣地進行，前陣子「技術顧問」標案由英屬直布羅陀的Gavron Limited（GL）公司奪得，主因是這間公司在7間參與競標的國外公司中，只有GL公司擁有輸出許可，如今面臨英國脫歐，GL公司的英屬身分恐成為問題。

據《蘋果》報導，相關人士透露，GL公司提供給我國的輸出許可大部分來自於歐盟的公司，若英國成功脫歐，英國將無法再使用當初在歐盟期間的技術、協議，GL公司所提供來自於歐盟的技術將引發爭議，不少歐盟國家因此關注起我國的潛艦國造案，未來恐引發智慧財產權之爭。

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