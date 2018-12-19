彰化小內閣微調 王惠美：現任觀察3個月

2018-12-19 13:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕再6天下屆縣市長就要走馬上任了，彰化縣府小內閣名單仍未公佈，縣長當選人王惠美表明會在就職當天宣佈，不過，到目前為止，縣府團隊的「魏家軍」成員，已有人在南部、北部開枝散葉，各是消防局長李永福將榮升消防署緊急救護組長、教育處長鄧進權將轉任嘉義縣教育處長。

王惠美說，她尊重專業，「新來的不見得會比較好！」目前縣府一級主管除了政務官之外，現職事務官與她洽談過，只要雙方溝通得來，她會先留任觀察2到3個月，過了試用期再看其對彰化這塊土地的用心度、工作熱忱度和專業度，再決定最後的去留。

王惠美表示，小內閣名單25日就職宣佈，社會處、教育處、文化局、財政處、農業處，目前都已找到人，就等商調函確認，計畫處人選還在討論中。

目前縣府一級主管，5個以政務官任用的局處長，都將在下週二（25日）與縣長魏明谷一起離開縣府，5個局處分別是文化局、社會處、計畫處、財政處、農業處，再加上副處長暫時代理的經濟暨綠能發展處，以及確定走人的消防局和教育處，還有可能轉任參議的秘書長，以及2位副縣長和1位機要秘書，至少空出11個主管缺。

不願具名的縣府幕僚人員指出，就職將屆，王惠美目前先後指派新彰數位有線電視公司董事長陳啟鋒，以及王惠美競選總部發言人陳柏村等人，前來縣府辦理交接業務，有關人事問題，已有多位縣府主管陸續與王惠美會面談過，留任與否要王惠美決定。

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