出席海青班畢典 陳建仁：儲備南向政策重要人才

2018-12-19 13:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕副總統陳建仁今天上午前往銘傳大學桃園校區出席「僑務委員會第36期海外青年技術訓練班（簡稱海青班）北區聯合畢業典禮暨成果展」，頒獎給表現優異的畢業生們，他說，推動新南向政策，政府積極透過經貿合作、資源共享、區域連結、人才交流，來強化各國的交流，海青班正是其中儲備重要人才的具體作法之一。

僑務委員會第36期海青班的畢業生，包括中國文化大學、銘傳大學、龍華科技大學等9所學校共600餘人，上午齊聚銘傳大學桃園校區，與跨海前來獻上祝福的家人、朋友們，分享學習有成的喜悅。

陳建仁頒獎給表現優異的畢業生，並祝福所有的畢業生都能鵬程萬里，他說，海青班開辦以來，培養許多各領域的優秀人才，在世界各地發光發熱，除了成為當地經濟產業的支柱外，更是支持台灣重要夥伴。

陳建仁說，政府積極推動新南向政策，並透過經貿的合作、資源的共享、區域的連結、人才的交流等四個方向，來強化台灣與東南亞、南亞國家的交流。海青班是非常重要的多元人才培育場所，是培養、儲備重要人才的方法之一，對南向政策極具正面意義。

「台灣是一個美麗的國家，文化豐富多元，崇尚自由民主」，陳建仁說，感謝海青班畢業生的努力與家長們的支持，相信透過學習過程，畢業生與家長們對於台灣的發展也會愈來愈關心。政府未來將持續推動海青班的優質培訓課程，吸引更多海外華裔人才到台灣學習，讓台灣成為東南亞人才培育的首選。

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