不要民進黨交戰犯了 柯文哲：很想知道葛特曼的錢是誰出的

2018-12-19 12:56

〔記者楊心慧／台北報導〕九合一選舉，民進黨大敗，民進黨積極與台北市長柯文哲修補關係，本報昨獨家報導，柯因台北市長選戰險勝，對綠營頗有怨氣，柯曾私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」，台北市長柯文哲今被問到戰犯是否為總統府秘書長陳菊，因當時陳不斷支持姚參選，柯則說：「不要太多解讀，但我倒是很想知道葛特曼的錢是誰出的。」

本報昨獨家報導，總統蔡英文、台北市長柯文哲日前舉行「蔡柯會」，據透露，柯陣營因這次台北市長選戰過程及最後險勝，對綠營頗有怨氣，在蔡總統提出要與柯文哲會面時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」

市長柯文哲昨笑稱看報想說奇怪，記者是在辦公室裝竊聽器還是怎樣。但被追問後柯又表示，「不是啦！他們在哪裡聽到的，話常常就轉轉轉，應去追問這篇的記者在哪裡聽到的。」至於心中是否真的有希望民進黨交戰犯時，柯則語氣無奈說：「怎麼交？唉唷算了。」

有媒體問柯，戰犯是否為陳菊，因陳支持對手姚文智參選。柯文哲則回答：「不要太多解讀，我倒是很想知道葛特曼的錢是誰出的，我想知道這件事。」

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