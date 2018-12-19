「章魚哥」準不準？ 他用數據打臉丁守中「作弊論」

2018-12-19 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中在這次選戰中以3000多票輸給對手柯文哲，但他不滿選舉結果，先後提出驗票、選舉無效之訴。昨天甚至直言選舉「章魚哥」天玉里開票向來很準，這次是作弊才不準。對此，專門進行數據分析的臉書粉絲專頁「思為策略」貼出歷年選舉結果，打臉丁守中！

「思為策略」在臉書特別標註「丁守中粉絲團」並寫道，「2018年選舉結果是突顯章魚哥長期傾藍，而非您滿腦子想的作弊。懇請您討論選舉數據時，能夠秉持實事求是的精神。」並指出，深入觀察過去數據可以發現，天玉里的投票結果或多或少偏向藍營。

為了方便大家觀看數據，「思為策略」特別整理2010年開始的總統、立委及市長選舉結果，並比較天玉里和最終選舉結果。「思為策略」表示，「從數據就可以明顯看出，天玉里的選舉結果都對藍營友善。因此只要是在五五波的選戰中，雙方越接近，天玉里的選舉結果極有可能和最終選舉結果不同，這次台北市長選舉就是個好例子！」

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