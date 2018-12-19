談北市立委補選 陳炳甫：拉高到「政黨對決」各自歸隊

2018-12-19 12:44

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，角逐者包括「柯家軍」陳思宇、民進黨何志偉及國民黨陳炳甫。陳炳甫今天說，這次選舉似乎不僅是個人選舉，也不像地方立委補選，反而像拉高到政黨對決，最終仍會各自歸隊。

談到對手何志偉今天也在大同區拜票，是否積極「固樁」，陳炳甫說，大家都要努力，距離投票日不到40天，何在士林區穩定，當然會往大同區努力，無可厚非，今天自己就是「謝票」暨「拜票」行程。

至於陳思宇被爆現金存款有890萬？陳炳甫說，這是每個人家族一路下來的投資，不是很清楚，不方便評論。

談到有網友翻出監察院2014年申報資料，指陳炳甫選舉結餘有1200萬元？陳炳甫說，每筆收入支出都按規定記載，結餘款就是用在4年任內的支出，市府助理補助大概是24萬，但因助理用的較多，包括議會法案助理、地方上兩區助理，當然市政府補助不夠，就是用結餘款，來支付相關開支。

陳炳甫也提到，今年不會募款，考慮剛選完也有剩餘，對支持者來說，也應該靠自己的努力。

談到如何看待何志偉說自己有很多藍營市議員相挺，是否擔心「倒戈」？陳炳甫說，不會啦，私底下跟何議員也蠻好的，何在議會人緣相當不錯；他也說，這次選舉似乎不是自己個人選舉，也似乎不像地方立委補選，反而像是拉高到政黨對決，到最後還是會各自歸隊。

至於有網友指陳思宇是「白色力量吳音寧」，認為這個封號是加分還扣分？陳炳甫說，有柯文哲的力量加持，絕對都是加分；陳也說，距離上週登記到現在不到一週，不論是何議員或陳局長，他們都會調整自己的腳步，接下來大家會以自己努力的方向前進，前兩天就提過，不要期待別人做不好，自己要更加倍努力贏得選舉。#

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