美議員關切中國介入台灣選舉 吳釗燮：台美積極交流

2018-12-19 12:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國跨黨派參議員日前致函國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），關切中國介入台灣選舉一事，並呼籲美國政府應協助台灣進行調查。外交部長吳釗燮今上午受訪時說，台美國會與行政部門始終保持積極交流，對「有些國家」干預其他國家內政有很多討論；吳釗燮說，台灣也希望能加入其他國家討論，避免民主國家的民主程序受到若干國家干擾。

此外，針對美國參眾兩院表決通過「亞洲再保證倡議」案，吳釗燮說，高度感謝美國國會對台灣的支持，這段期間美國國會無論是共和黨或民主黨，都不斷表達對台灣的支持，重申台灣關係法、六大保證等。

吳釗燮強調，台灣已經是民主國家，作為亞洲民主燈塔，「美國對台灣的支持，對亞洲地區是有一個照亮作用」，台灣除了向美國國會表達感謝，也會持續跟美國行政部門進行必要協商，讓台美關係更好，尤其在區域挑戰的部分，也希望台灣是和平開放的印太區域中的正面力量。

至於未來是否可能親訪華府？吳釗燮說，台美兩方隨時隨地都保持密切聯繫，「只要有助台美兩國交流，都會積極推動」。

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