雙城論壇》獨派機場抗議 柯文哲：抗議還是要有禮節

2018-12-19 12:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北－上海雙城論壇即將登場，台北市長柯文哲是否會對中國釋出善意，是否再提兩岸一家親，備受關注，柯文哲上午受訪表示，今年政治版圖大變動，不要再有新的東西出來，還是維持基調，雙方也談定不要出怪牌，並認為以拚經濟為重。

上海代表團已抵達台北松山機場，明雙城論壇正式登場。陸委會主委陳明通列席立法院內政委員會時強調，城市交流是陸委會的政策，希望「少一點政治」，祝福雙城論壇能夠順利舉行。

對於此次交流是否再對中國釋善意，柯文哲受訪表示，今年政治版圖大變動，不要再有新的東西出來，還是維持基調，來的副市長是主管經濟事務的副市長，雙方事前有溝通，不要再政治版圖中大變動時出什麼怪牌，既然台灣的氛圍是拚經濟，大家就一起賺錢，賺錢總是沒有爭議。

有媒體詢問，是否會在雙城論壇內討論豬瘟議題，柯則說，這應該是雙方疾病管制局要對接處理，但他也感嘆，台灣應該還是要在WHO內，不應該被排除在世界防疫的體制外。

此外，台獨人士陳峻涵打算去向上海代表團抗議，柯文哲認為，來者就是客，應要有禮節，抗議歸抗議還是要有禮節，民主自由是台灣政治的核心價值，容忍是自由的基礎，但自由是以不侵犯他人自由為範圍，這是一個普世價值，我們自許台灣是文明政治成熟的社會，應還是要做到這點。

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