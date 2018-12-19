國民黨基隆副議長人選 林沛祥出線

2018-12-19 12:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天上午為基隆市議會第19屆副議長提名人選進行假投票，由新科議員林沛祥出線，他說，感到誠惶誠恐，一定會也一定得好好學習，秉持初衷做好民代角色監督市政，以不負大家的期待。

第19屆市議會國民黨議員有16席，在31席議會中擁有過半席次，14日假投票議長人選，決議推舉4連任的資深議員蔡旺璉參選議長。何淑萍、林沛祥、張淵翔等3人登記角逐副議長人選，今天假投票結果，林沛祥11票、張淵翔3票、何淑萍1票。

41歲的林沛祥是前基隆市長林水木、前立委徐少萍之子，美國拉文大學公共行政博士畢業、雨陽文教基金會執行長，林沛祥說，希望不分黨派為基隆市民謀福利，接下來也會一一拜訪其他黨派議員，尋求他們的支持，身為新人會努力學習，做好稱職代議士的角色。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，國民黨確定推出蔡旺璉、林沛祥角逐第19屆正副議長，25日選舉當天，議員們也將依照黨團決議，團結一致投票，如果違反黨紀一定會祭出處分。

另外，民進黨基隆市黨部已推出蘇仁和、張顥瀚搭檔競選正副議長，正在等黨中央核備。

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