陳思宇被爆存款890萬 何志偉：聆聽選民心聲不予評論

2018-12-19 12:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇挾「柯家軍」之姿，投入士林大同區立委補選，日前登記參選因暗諷對手是「連勝文們」，卻因自身也出身政治世家，挨批半斤八兩，近日又遭爆現金存款有890萬元。代表民進黨出征的何志偉說，他學會「專注的力量」，現在就聆聽選民心聲，不予評論，且網路對此事意見各異，不差自己評論。

何志偉今天上午前往雙連市場掃街，行前受訪談到近日掃街似乎把重點放在大同區，何說，除了大同區外，士林區也都有在跑，現在工作行程滿檔，就像今天早上6點就在芝山岩，爬完整座山，早市再過來大同區，接下來就是持續跑行程，並笑稱大同區有很多廟口小吃，「整個行程營養豐富紮實」。

至於如何看待陳思宇財產申報單被藍營人士爆料現金存款有890萬元？何說，他學會「專注的力量」，現在就專注選民身上，仔細聆聽深蹲要我們到國會表達的意見，至於其他候選人，除了予以祝福外，就不予評論，況且網路上有很多不同的想法意見，不差自己一個人評論。

陳思宇祭出「連勝文們說」後，挨批自己也是「政二代」，還先暗諷對手，陳思宇父親議員陳建銘也替女兒在臉書發文指女兒是「正二代」才對；對此，何志偉表示，每個候選人都會被貼上標籤，這個定義就由選民的智慧評斷即可。

在場媒體詢問，網友翻出2014年何志偉選議員，財產申報0元？何解釋，那不是財產申報，他們都按照法令規定申報，所謂0元是選舉收入，自己上次選舉沒有對外募款，就算有募款他們也婉拒，希望大家用實際選票支持。媒體追問，沒有募款就勝選？何說，上次大情勢相對非常好，才請民眾用選票相挺，因而沒對外募款。

談到這次參選立委補選是否會募款，何則說，目前政治獻金帳戶還沒走到開啟的程序，仍舊期待支持者用最實際的選票來支持。

媒體詢問，今天是來搶攻陳炳甫票倉？何說，希望贏得每個選民認同，必須勤走基層；他說，開一句玩笑話，阿嬤跟他說，「志偉腳短短，要更努力」，「努力努力努力，勤走勤走勤走」，雖然是競選對手，但是我們「競而不爭」，給予他們最大祝福。

談到認為柯文哲是幫陳思宇「加分」，還是陳思宇還是幫柯「扣分」？何說，這個事無法評論，網路有很多聲音，就待網友和支持者評論即可。

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