駁弱勢黨主席預測 卓榮泰：我一定不會做弱智

2018-12-19 12:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席參選人游盈隆暗諷其參選對手、行政院秘書長卓榮泰是「保皇派」、「代理人」。對此，卓榮泰今於廣播節目後接受媒體訪問，被問到是否憂心自己變得「弱勢的黨主席」？他回應，民進黨主席該做什麼事，黨章規定很清楚，不是一個人決定所有的事情，但是所有的事情都要經過常會，由最後黨主席做決定，「我不會做弱勢，但是我一定不會做弱智。」

卓榮泰今接受廣播專訪，對黨務改革提出兩大主張。第一，黨的人事大調整，部分部門必須換新血，增加必要人員；第二，黨的路線大辯論，不光只是兩岸政策，亦包括國內政經發展的狀況。卓榮泰說，民進黨的傳統不能一人決定，事情必須大家討論後，做出一個共同決定。

對於登記參選黨主席時，曾允諾將與「討厭民進黨的朋友」對話，卓榮泰表示，會以「誠意」兩字爭取社會的信賴感。他坦言，黨員的熱情必須回來，目前民情上達的速度太慢，「民進黨執政後，心太鬆懈了。」

主持人詢問，有人說派系是民進黨的「毒瘤」。卓榮泰則緩頰，民進黨早期是集結反權威、反國民黨力量，成為地方派系、政治團體的集合。如今，若仍以派系思考人、事，「黨的改革永遠不會成功。」

至於如何克服派系壓力，卓榮泰表示，黨主席如果公正就可以抵抗，若黨主席亦陷入派系，屆時民進黨並非「派系共治」，而是「派系統治」，民進黨注定走向更失敗的路。

對於行政院長賴清德因民進黨慘敗提出請辭，被總統蔡英文慰留後，仍表示表示「時間一到會堅定離開。」卓榮泰說，賴清德自我要求非常高，認為負起政治責任是最起碼的要求，「他的心意（請辭想法），就我所知道，目前沒有任何改變。」

對於如何看待民進黨與台北市長柯文哲的關係？卓榮泰表示，柯文哲是台灣台北的「首都市長」，跟行政院的關係就是中央及地方政府。民進黨跟柯文哲可以當再進一步交往的朋友，但須在共同中心思想、核心價值之下。柯文哲為了台北市利益、台灣價值，雙方可以合作。

主持人詢問，能否接受柯文哲的「兩岸一家親」？卓榮泰認為，柯文哲的用語應該有所調整了，柯後來不太講這個事情。民進黨黨員包括他，都認為不適宜這樣講，因為兩岸一家親後面是「共圓中國夢」，「兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親。」

至於對民進黨與時代力量間關係看法，以及下屆立委選舉，是否主張再與時力尋求合作？如再禮讓時力立委黃國昌？卓榮泰說，民進黨有優秀人選應以黨員優先，倘若在地方上贏的策略不夠，才尋求包括時代力量以及其他友黨合作。

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