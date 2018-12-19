雙城論壇》上海代表周波抵台 600多警力圍住「台灣國」抗議

2018-12-19 12:04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北上海雙城論壇登場，今天晚間將於晶華酒店舉辦晚宴，上海代表上海市常務副市長周波今天上午11時抵達前，獨派團體「台灣國」再次到場抗議，遭現場600多名警力限制在「意見表達區」，周波到達機場大廳簡短致詞後，隨即搭車前往飯店，面對獨派團體在不遠處高喊「台灣中國一邊一國」，雖能清楚聽見，但周波等代表團人士並沒有反映。

在上海代表團搭乘的班機抵達前，台灣國辦公室主任陳峻涵就現身松山機場，但在抵達入境大廳前，就逐漸被警力包圍，短暫僵持後，警方直接把陳峻涵拖出機場外，讓陳激動大喊「幹什麼」，在機場內引起不少旅客注目，接著陳峻涵被架到機場外，以路障圍成的意見表達區。

陳峻涵主張， 周波只是來參加台北與上海的雙城論壇，既然是雙城的論壇，那麼討論範圍當然該僅限於城市的交流，不要講些「五四三」，隨後台灣國成員漸增，陸續被警方集中在一起後，約10名台灣國拉起「台灣中國一邊一國」布條，不斷呼喊一邊一國口號。

周波抵達松山機場入境大廳後，致詞說，「很高興再次來到台灣，相比18年以前訪問台灣，差別還是很大，那次經由香港花了很長的時間，這次只花了1個半小時，這就是雙城論壇發展到今天產下的成果，雖然18年以前時間很久了，但當初參訪台灣，對台灣民眾的熱情、美麗的風景，尤其是阿里山的傳奇、日月潭的秀美以及士林夜市的美食，讓他留下深刻的印象，至今歷歷在目。」

周波也說，這次率團參加雙城論壇，應該說是很難得的機會，因為雙城論壇是兩岸經貿交流合作，一個最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作的典範，而上海按照2035的發展規劃，正在打造國際、經濟、金融、貿易與科創中心，所以這次一定會有很多的收穫、認識新的朋友、學到新的知識來共享發展的成果。

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