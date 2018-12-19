「阿北母湯齁」！柯拒回學姊跟她誰漂亮 高嘉瑜羞曝...

2018-12-19 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第6屆市府團隊昨（18日）上午進行總辭。市長柯文哲與幕僚前一天（17日）晚間在臉書粉專直播，過程中網友問到，台北市議員高嘉瑜、學姊黃瀞瑩誰比較漂亮，柯搖搖頭說「拒絕回答」。對此，高嘉瑜也做出回應。

昨在播出的政論節目中，高嘉瑜表示，自己不至於被柯文哲騙，對她來說誰漂亮非重點，畢竟她跟學姊「差了10歲之多」，但她認為身為台北市長，「說話就是要敢說敢做，敢說出口的事，你就要承認嘛」。

主持人追問「他說了什麼？」高嘉瑜指出，前陣子有一餐會，現場很多人，正好也有人問柯市長此一問題，她嬌羞地透露，「市長當時是說，覺得高嘉瑜比較漂亮」，且為確認沒聽錯還再問一次，「他還是這樣講」。

高嘉瑜提到，沒想到在另一場合面對網友直播時，「他反而縮回去了」，她覺得「這樣子不行，阿北母湯齁」，並稱「因為我們不能見人說人話、見人說鬼話，這樣是不是很像王世堅所說的，你既然曾經這樣說過，你就必須要勇敢得承擔啊」。

主持人驚呼「所以你現在跟王世堅是同一國了？」高嘉瑜提及，「我就覺得阿伯，你怎麼會曾經...」，並舉例說明柯先前在議場上說要讓她港湖第1高票，後來現場質詢柯時，「他也不敢講」，所以她認為「那你曾經說過的話...你如果有改變你的心意，你現在覺得學姊比較美，那也OK，你就說學姊比較美」。

高嘉瑜接著說，身為市長與「一個重量級、未來不知道要做什麼的人」，他這樣「在我們面前是說一套，但是在大家面前又另外一套，我覺得這樣子大家可能會喪失互信的基礎」。

直播當天幕僚轉述網友提問，「請問柯市長覺得高嘉瑜或學姊誰比較漂亮？」柯文哲聞訊邊咀嚼粉絲送的人臉造型餅乾，邊笑了一下後回應，「每個人喜歡的style...這個...你說我覺得喔？算了，不要回答。這種題目跟那個高嘉瑜在問我，你支持黃珊珊還是高嘉瑜？我說哇，這種題目實在太難回答了」，並搖搖頭說「拒絕回答」。

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