準市長盧秀燕將辦「草地就職典禮」 20輛早餐車同時開賣

2018-12-19 11:47

〔記者張菁雅／台中報導〕準台中市長盧秀燕25日將舉辦台中市首次的「草地就職典禮」，地點就在市府與市議會間的市政公園。盧秀燕發言人吳皇昇今日表示，就職典禮從早上8時開始，現場約可容納500至1000位民眾，還有20輛早餐車，歡迎市民自備早餐或到現場購買，以草地野餐方式共同參與歷史的一刻。

吳皇昇表示，盧秀燕認為傳統在大禮堂舉行的就職典禮，無法拉近與市民的距離，宛如市府官員都在象牙塔裡，如果開放市民參與這歷史上的一刻，將格外有意義，所以決定把就職典禮移到戶外，就近在市政公園上的綠地舉行，讓更多市民參與，因為「市民才是主角」，也象徵新的市府團隊將以民意為依歸。

市長就職典禮時間為25日上午8時至10時，現場特別規劃「行動早餐區」，邀請約20輛在地的餐車來「賣早餐、拚經濟」。吳皇昇說，市政公園綠地約可容納500至1000人，歡迎市民一起參與就職典禮，並在草地上與家人、朋友享用美味早餐，而市政公園周邊的府會園道當天早上將進行交通管制。

在市長宣誓就職前，開場表演由大甲愛樂室內樂團、飛影舞蹈工作室、九天民俗技藝團、光正國小醒獅隊及台灣體育大學舞獅隊連番上陣。

吳皇昇指出，市長就職典禮也將播放歌曲「隱形的翅膀」，藉此傳達出盧秀燕身為「媽媽市長」的意境，她會勇敢捍衛台中市民的權益，用看不見的翅膀保護大家，並期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向；典禮最後也將發送隱藏版紀念品，非常具有意義和收藏價值，更會突顯盧秀燕態度與決心。

另外，市府秘書處編列的市長就職典禮預算為140萬元，至於實際的花費，吳皇昇說，與公務預算差不多，若結算後超出預算，將由盧秀燕自行負擔。

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