中配被罰20萬怎麼辦？網友：檢舉同鄉就有500萬喔！

2018-12-19 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕為全面抵擋非洲豬瘟，政府提高罰則，旅客一旦被查獲攜帶疫區肉品即重罰20萬元，而昨（18）日新制甫上路首日，就有2名中國籍配偶在桃園機場被查獲違規。中配苦苦哀求海關罰少一點，表示自己月薪僅有2萬，引人同情。對此有網友表示，其實只要檢舉同鄉，就有500萬元的獎金。

被罰的何姓中國籍配偶自福州攜帶15片豬肉乾，聽到20多元人民幣的肉乾竟要付出20萬罰鍰，委屈稱：「以前都可以帶呀！我才花20幾塊買肉乾，竟要罰20萬」。而由於金額不低，防檢局表示可以分期付款，必須提出申請。

陳姓中國籍配偶自西安回台攜帶2包火腿腸，遭海關查獲後得知將被罰20萬，當場嚇傻。陳女表示是在台的孩子想吃才順手帶回來，「月薪才2萬多，要賺10個月才夠繳啊」、「這罰金對我來說真的不是小數目」、「我真的沒有錢，是不是可以少罰一點」；然而防檢局人員嚴正回應，台灣一旦淪陷，損失金額可能高達2千億。

依據《檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法》第7條規定，檢舉走私就可以依照緝獲物價值比率核發檢舉人獎金，最高以500萬為限。因此看到中配被罰，有網友打趣表示只要「檢舉同鄉」就可以賺到500萬檢舉獎金，讓不少網友莞爾：「你這方法很讚喔」、「囚犯兩難」、「有道理，抓交替之後就可以無所遁形了」。

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