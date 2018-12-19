假消息擾亂九合一選舉 警方偵破138件、移送174人

2018-12-19 11:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日召開記者會，公布九合一選舉「查賄打假」成效，截至12月17日止，全國各警察機關移送賄選案件1275件、6983人，網路不實言論案件偵破138件、移送174人，警方全力將不法分子繩之以法，確保選舉公平乾淨。

刑事局副局長林炎田表示，今年「查賄制暴」工作由警察機關主動出擊，選前主動布雷，現仍持續配合地檢署辦理查賄移送作業及幽靈人口清查偵辦工作。

據內政部統計，截至12月17日止，各警察機關已移送賄選案件1275件、6983人，202人經檢方向法院聲請羈押獲准，有候選人身分共69人。

為打擊影響選舉的假消息，警方更移送138件、174人，警政署刑事局已成立「查緝假消息專責小組」，要求各縣市警局加強偵辦網路不實言論假消息。

林炎田指出，警方已受理網路不實言論案件166件，至今已偵破138件，有174人移送各地檢署，並有28件持續蒐證調查。

其中，由「查緝假消息專責小組」偵辦涉選舉的重大網路不實言論案件共11件，已偵破6件移送各相關地檢署，並有5件持續偵辦中。

內政部說明，警方偵辦的相關重大案例包含，選前刑事局發現有不明人士於PTT論壇上針對本屆高雄市長候選人發表恐嚇言論，內容已涉及刑法恐嚇危害安全罪嫌，警方迅速鎖定嫌疑人，到案後移送士林地檢署偵辦。

另外，台北市長候選人選前疑遭不明人士於臉書及LINE群組，發送徵招工作人員和走路工訊息，經競選辦公室提告後，由台北市警局迅速鎖定2嫌，到案後依「公職人員選舉罷免法」移送北檢偵辦。

更有不明人士於PTT論壇上，質疑三鳳宮假籤詩是基進黨候選人造假，經基進黨候選人至高雄地方檢察署按鈴申告後，由高雄市警局迅速逮捕嫌疑人，到案後依「公職人員選舉罷免法」移送高雄地檢署偵辦。

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