獨家》中市消防局長蕭煥章接任消防署副署長

2018-12-19 11:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍任期將屆，消防局長蕭煥章將接任內政部消防署副署長。蕭煥章在局長任內積極推動消防業務，致力保障義消、消防人員權益，包括促成台中市消防協會的成立、提升消防經費、人員、增建消防廳舍、增加義消、訓練搜救犬隊、制訂登山自治條例等，有效強化台中整體消防能量。

蕭煥章中央警察大學警政研究所碩士、文化大學地學研究所博士，曾任消防署災害搶救組及災害管理組科長、危險物品管理組組長、訓練中心主任、行政院災害防救委員會兼任組長，警大、警專、大葉大學兼任助理教授等，林佳龍市長上任後，擔任消防局長迄今，資歷相當完整豐富。

蕭煥章平時相當重視消防人員的教育訓練及提升相關裝備器材，因此，這幾年市府積極在山海屯市區進行演習及訓練，並補足消防裝備，強化救災能力，當遇到災害真正來臨時，消防人員便能更平穩、敏銳地面對處理各種災害，減輕災害造成的影響。

市府同仁指出，蕭煥章在市長林佳龍的帶領下，任內積極推動消防業務，並為消防人員爭取多項福利。首先，促成台中市消防協會成立，可提供消防、義消急難救助與慰問，以保障消防人員的權益。

其次，2014年起逐年提升消防經費，今年增加5億元，補足防救災裝備器材；第三，消防人員從原有1294名，今年已達到1462名，2020年預計可達到1811名；第四，規劃的13處消防分隊廳舍興建、遷建及增建，以及11處消防分隊廳舍整修，讓救災人員有良好的休息空間。

第五，台中市的義消（含婦宣及救護志工）人數，從2014年2245位，增加到2851位；第六，台中搜救犬隊今年1月完成為期2年技術轉移訓練，並進駐霧峰光復新村INGO中心基地，增加搜救能量；第七，台中率先全國於2016年公告制訂「台中市登山活動管理自治條例」，台中高海拔山難救援事件從2016年24件，已明顯減低至2017年16件；最後，也逐步將捕蜂捉蛇的工作移交給農業局，藉此強化台中整體消防能量。

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