國籍法修正屆滿2年 65名高專人才歸化「正港台灣人」

2018-12-19 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國籍法修正公布將屆滿2年，內政部今日召開記者會表示，「國籍法」修法後，2年來共有65位高級專業人才歸化我國國籍，最新一批6名高專人才已在本月12日順利審核通過成為「正港台灣人」。

內政部戶政司副司長鄭信偉指出，今年通過審查人數有52人，較去年通過人數13人，成長4倍，逐步實現「進得來，留得住，有尊嚴」的目標。

內政部統計，2年來申請歸化我國的高專人才中，以申請「教育領域」最多，共有32位，其中29位為大學教授，經濟領域則有11人、文化或藝術領域8人、科技領域7人、醫學領域5人、體育及人權各1人。

鄭信偉提及，通過審查的高專人才原屬國籍占最大宗者為美國，其次為馬來西亞，亦有南非、紐西蘭、芬蘭等國家，台灣成功吸引世界五大洲的人才。

內政部指出，這些外籍人士長期居住於台灣，平均為16年，最長則高達47年，且多已進入職場許久，於各專業領域皆為領頭羊，對台灣產業提升有相當貢獻，也早將台灣視為另一個家。

此外，本月12日的6位高級專業人才中，更增加擁有財務及管理經驗的金融保險專業人才林先生、專精巴洛克音樂專業及曾任歐洲許多樂團首席周先生，及具物聯網專業、並獲德國紅點設計大獎贏家獎殊榮的史先生。

內政部強調，內政部說明，為持續吸引高專人才歸化，今年10月起更簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接核准其以高級專業人才身分歸化，提供持高專梅花卡外籍人士更便捷歸化途徑。

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