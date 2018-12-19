立委質疑戰略顧問 總統府：現役軍人非退將酬庸

2018-12-19 10:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於立法院司法及法制委員會審查總統府108年預算案，有立委質疑總統府設置戰略顧問的功能及必要性。總統府今日指出，戰略顧問的設置，源自民國37年總統府組織法之規定，早期名額為19至29人，民國85年修正為15人。蔡總統上任後於107年將預算員額人數精簡為7人，已較法定編制人數15人減少一半以上。目前實際人數為5人。

總統府發言人黃重諺說，戰略顧問歷來皆由曾歷練國軍重要軍職之將領，在卸任軍方首長職務後但未屆退役年齡者擔任，主要的任務是就戰略及有關國防事項得隨時向總統提供意見，並備諮詢。至於戰略顧問功能是否應進一步強化，總統府也會請國安體系深入檢討。

黃重諺表示，戰略顧問屬於軍職，擔任者皆為現役軍人，部分人士誤解總統府戰略顧問為退役將領的酬庸職務，其實是對制度的不了解。制度上，國軍官兵依官階有其法定的退役年限，高級將領在卸任重要軍職（如參謀總長、國防部副部長等）後，如果還在役，就必須安排適當職務。

黃重諺說，戰略顧問一職，亦是歷任總統調節及培養國軍高級將領人力的人事機制，絕非職務酬庸，除了可能屆齡退伍之外，也曾有回任參謀總長或國防部長的案例。

黃重諺補充，在文官體系中亦有類似的制度安排，例如各機關皆有非主管之高階職務，讓首長得以靈活調度主管人事，同時也可兼顧人事法制對退休、退役年齡之規範。

至於有關身為一級上將的戰略顧問為終身職的爭論，黃重諺表示，現任戰略顧問中，2人為二級上將，分別將於108年底、109年中退伍。另3人為卸任參謀總長，依過去規定皆為一級上將，受陸海空軍軍官士官服役條例第6條保障為終身職。但在近年「國防部參謀本部組織法」修訂後，參謀總長已不再為一級上將，因此未來除有特殊情形外，將不再有新的終身職一級上將。

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