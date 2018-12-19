江宜樺演講被抗議 黃國昌大讚：學生有挑戰權威的勇氣

2018-12-19 10:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院前院長江宜樺昨晚受邀到台灣大學政治系演講，遭學生包圍抗議，時代力量立委黃國昌今天在立法院司法法制委員會質詢後受訪表示，昨天在台大的這些大學生非常有勇氣，敢挑戰權威、挑戰這個流血鎮壓提出訴求的學生後，還敢大言不慚的江宜樺。他相信，江宜樺的言行，才是昨晚台大事件重要起因。

江宜樺昨晚應台灣大學政治系邀請，回母校演講，上百學生包圍抗議高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭面對」等，現場並播放太陽花學運期間的影片，場面混亂近1小時，江最後狼狽離去。

昨天抗議的學生被部分人士批評「政治學生、紅衛兵再現」，黃國昌認為，青年學子關心公共事務、對政治人物提出抗議，永遠都會被用標籤貼在身上。太陽花學運時，馬政府也說這些學生都是民進黨煽動，現在又要故技重施、繼續貼標籤嗎？真誠反省過去錯誤，對323、324流血事件負起應負的責任，才是前總統馬英九、江宜樺現在應該面對的事。

外界解讀昨晚事件是「太陽花再起」，黃國昌認為，太陽花運動是馬政府跨越民主憲政紅線後，為抗議黑箱服貿協議，乃至於希望政府傾聽民意，才有許多青年學子、民眾自發性的自救活動。

黃國昌說，他相信未來很多公共議題上，各界參與、表達意見，本來就是台灣民主中會發生的，昨晚的學生抗議，有人會覺得行為太過激烈，但他要請這些民眾想想，那天晚上在行政院被暴力流血對待的學生，「他們要的公平正義，這個社會到現在還沒還給他們，他們只是要江宜樺給個交代」。

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